فشل كلوي مفاجئ..تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

أميرة خالد(صدى):

كشفت زوجة الفنان خالد سامي، إصابته بفشل كلوي مفاجئ، وذلك بعد إصابته بمرض في الكبد في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت زوجة الفنان أن الديوان الملكي وجه بعلاجه في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج، بحسب العربية.نت.

ولفتت إلى أنه يحتاج إلى زراعة كلية، والفحوصات بينت عدم ملائمة كلية ابنتهما للتبرع لوالدها.

وأضافت أنه غادر المستشفى حاليا ويتواجد مع أسرته حتى موعد سفره إلى الصين.