ما قصرت مع الجميع..العويران يعلق على مفاجأة تركي آل الشيخ له

نواف السالم(صدى):

علق لاعب فريق الشباب والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، على إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن دراسة إقامة مهرجان اعتزال له.

وقال العويران: شكرًا أبو ناصر، أنا قلتھا أول وتالي عمرك ما أخلفت وعد قطعته، ومن غیر أي شيء مضى لك من أفعالك ما يبیض بوجھك معي أنا شخصیًا ومع غیري ما قصرت مع الجمیع، شكرًا معالي المستشار.

وكان آل الشیخ قد أعلن عن طلبه من هيئة الترفيه دراسة إقامة مهرجان اعتزال للثنائي سعيد العويران، وخالد مسعد، وطلب منهم التواصل مع الهيئة.

اقرأ أيضًا: