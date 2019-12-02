توضيح من «الزكاة» بشأن رفع أسعار المشروبات الخالية من السكر

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع قرار فرض الضريبة الانتقائية الذي بدأ العمل به منذ أمس الأحد، بنسبة 50 % على المشروبات المحلاة، تسائل الكثير حول أسباب رفع أسعار المشروبات الخالية من السكر.

ومن جانبه بينت الهيئة العامة للزكاة أن عدم وجود السكر في المنتج ليس بالضرورة أنه لا توجد مواد محلاة أخرى به، وفي حال وجودها تشمل تلك المشروبات ضريبة السلع الانتقائية بنسبة 50 %.

وكانت الهيئة قد أوضحت أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، واستثنت من الضريبة المشروبات التي تحتوي على مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، وتقدم في إناء مفتوح غير مُحكم الغلق كمشروب، مثل التي تعد في الكافيهات وغيرها من المحال.

اقرأ أيضًا: