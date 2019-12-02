أول حالة انتحار في إيران بسبب أسعار البنزين

نايف السالم(صدى):

انتحر شاب إيراني، أمس الأحد، في مدينة ميناب ؛ بسبب رفع أسعار البنزين ومشاكل المعيشة.

وهذه أول حالة انتحار تسجلها إيران عقب قرار رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف والذي بدأ تطبيقه في 15 نوفمبر الماضي، وأثار موجة احتجاجات شعبية عارمة.

وقالت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية ”إيلنا“ إن هناك شابًا في مدينة ميناب انتحر، بسبب رفع أسعار البنزين ومشاكل المعيشة “ ، فأقدم على الانتحار بعدما قام بخلع ثيابه ونام على الشارع العام الذي كانت تمرعليه المركبات الثقيلة والسيارات عند مدخل قرية حاجي خادمي.