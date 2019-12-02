وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “ STC ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير المبيعات، مشرف المبيعات، محلل أعمال أول (عدد وظيفتين) أشرف عمليات التطبيقات، مدير قسم إدارة أداء الأعمال، مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين)، مطور أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مشرف تسويق.

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