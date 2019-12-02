حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن يتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض وكذلك على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تواصل درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة، مصحوية برياح نشطة مثيرة للغبار، بالإضافة إلى تأثير الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.