” الشعبي” يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمصارعة الرومانية
حقق محمد عبدالله الشعبي من نادي جدة المركز الأول في بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لبراعم الناشئين تحت 12 سنة لوزن ٥٣كجم .
أقيمت المسابقة بـ 8 حكام وذلك على مدى 3 أيام بتاريخ ١ – ٣ / ٤ /١٤٤١هـ بالعاصمة الرياض.
وحقق نادي جدة المركز الأول بعد خوض «الشعبي» لأربع مباريات فاز بها جميعاً ، وحقق نادي الرياض «سعيد المجرشي» المركز الثاني بثالث فوز وهزيمة واحدة ، بينما حقق مازن العصيمي بمركز الدرع ، المركز الثالث بفوزين وهزيمتين .
Ali[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
ماشاءالله تبارك الله نأمل ابرازهم ودعمهم من الاعلام والمسؤولين. ماهو مجرد خبر سطرين.