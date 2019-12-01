” الشعبي” يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمصارعة الرومانية

حامد العمري(صدى):

حقق محمد عبدالله الشعبي من نادي جدة المركز الأول في بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لبراعم الناشئين تحت 12 سنة لوزن ٥٣كجم .

أقيمت المسابقة بـ 8 حكام وذلك على مدى 3 أيام بتاريخ ١ – ٣ / ٤ /١٤٤١هـ بالعاصمة الرياض.

وحقق نادي جدة المركز الأول بعد خوض «الشعبي» لأربع مباريات فاز بها جميعاً ، وحقق نادي الرياض «سعيد المجرشي» المركز الثاني بثالث فوز وهزيمة واحدة ، بينما حقق مازن العصيمي بمركز الدرع ، المركز الثالث بفوزين وهزيمتين .