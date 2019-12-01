  • الإثنين 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” الشعبي” يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمصارعة الرومانية

” الشعبي” يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمصارعة الرومانية

” الشعبي” يحقق المركز الأول في بطولة المملكة للمصارعة الرومانية
حامد العمري(صدى):

حقق محمد عبدالله الشعبي من نادي جدة المركز الأول في بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية لبراعم الناشئين تحت 12 سنة لوزن ٥٣كجم .

أقيمت المسابقة بـ 8 حكام وذلك على مدى 3 أيام بتاريخ ١ – ٣ / ٤ /١٤٤١هـ بالعاصمة الرياض.

وحقق نادي جدة المركز الأول بعد خوض «الشعبي» لأربع مباريات فاز بها جميعاً ، وحقق نادي الرياض «سعيد المجرشي» المركز الثاني بثالث فوز وهزيمة واحدة ، بينما حقق مازن العصيمي بمركز الدرع ، المركز الثالث بفوزين وهزيمتين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة

ماشاءالله تبارك الله نأمل ابرازهم ودعمهم من الاعلام والمسؤولين. ماهو مجرد خبر سطرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *