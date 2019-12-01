رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد السعران(صدى):

دشّن رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحى بن محمد العاصمي بالمركز صباح اليوم (الاحد) الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام ١٤٤١ والتي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، ، وستنفّذ الحملة على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي حيث ستكون الجرعة الأولى ابتداءا من اليوم الأحد بتاريخ ١٤٤١/٤/٤ ولمدة ٥ أيام ، والجرعة الثانيه بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥ ولمدة ٥ أيام ، واستمع الجميع الى نبذه تعريفيه عن الحمله وأهدافها ، كما قام العاصمي بتطعيم أول طفل في هذه الحمله .