رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
دشّن رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحى بن محمد العاصمي بالمركز صباح اليوم (الاحد) الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام ١٤٤١ والتي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، ، وستنفّذ الحملة على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي حيث ستكون الجرعة الأولى ابتداءا من اليوم الأحد بتاريخ ١٤٤١/٤/٤ ولمدة ٥ أيام ، والجرعة الثانيه بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٥ ولمدة ٥ أيام ، واستمع الجميع الى نبذه تعريفيه عن الحمله وأهدافها ، كما قام العاصمي بتطعيم أول طفل في هذه الحمله .
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