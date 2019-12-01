طلاب مدارس حذيفة بن اليمان يزورون مركز الشبحة ويجددون بيعة الولاء والوفاء

بدر الحارثي(صدى):

زار مجموعة من طلبة مجمع مدارس حذيفة بن اليمان التعليمي في املج صباح اليوم الاحد ٤/٤/ ١٤٤١هـ مركز الشبحة يتقدمهم الأستاذ عبدالعزيز سالم الحبيشي ويرافقه وكيل المدارس الاستاذ عبدالله الجهني ،حيث التقى الطلاب خلال هذه الزيارة برئيس مركز الشبحة في مكتبة رافعين التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة ومجددين بذلك البيعة والولاء والسمع والطاعه لقائد مسيرة نهضة بلادنا المملكة العربية السعودية والتي تعيش في هذا العهد الزاهر تطور مستمر على جميع الاصعدة مما جعل بلادنا تتقدم على كثير من الدول في العديد من المجالات.

هذا ومن جهته قد ثمن رئيس مركز إمارة الشبحة الأستاذ محمد الرفاعي هذه الزيارة مقدماً لقائد المجمع التعليمي وجميع منسوبي المجمع كل الشكر والتقدير على هذه المشاعر الوطنية الجميلة وهذه المبادرة التي بكل تأكيد سيكون لها مردود كبير في نفوس ابنائنا الطلبة .