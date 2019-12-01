شاب يحرق زوجته بمساعدة أمه لعجزها عن الإنجاب

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري بمساعدة أمه على حرق زوجته لعدم قدرتھا على الإنجاب، مستخدما الكحول، ثم وقفا یتلذذان بعذابھا حتى فارقت الحیاة.

وفق وسائل إعلام مصریة، لم ینجب الزوجان خلال سنوات زواجھما الـ3 ،فیما تأكد الزوج من وجود موانع طبیة لدى شریكته تمنعھا من الإنجاب، لیبدأ وأمه معایرتھا والاعتداء علیھا بین الحین والآخر، وصولا إلى قرار التخلص منھا حرقا.

وجاء ذلك بعدما قیدھا بالحبال، وسكب علیھا كحولا وأشعل فیھا النیران. وقبل وصول الإسعاف لفظت الضحیة أنفاسھا، وحيث تبين من التقریر أن الوفاة حدثت بسبب حریق كامل في الرئة، وحروق بنسبة 70 %من جسد الضحیة