الاتحاد يواصل تدريباته ويحتفي بذكرى البيعة (صور)

نواف السالم(صدى):

احتفى أعضاء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، قبل بداية التدريبات، بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك بحضور رئيس النادي الأستاذ أنمار عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد عصام كعكي والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حمد الصنيع وعضو المجلس الأستاذ حسن باروم.

وتواجد الفريق أسعد عبدالكريم في الحصة التدريبية وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

وخصص الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي تين كات الحصة التدريبية للتركيز على الجوانب الفنية.