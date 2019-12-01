مستشار روحاني يستفز المتظاهرين: «بعض قتلاهم أبرياء»

طهران(صدى):

استفز حساك الدين أشنا المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، الشعب الإيراني بتصريحات جديدة حول القتلى في تظاهرات ثورة البنزين.

وقال مستشار روحاني بعض قتلى الاحتجاجات الأخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، هم من الأبرياء.

وكان يحاول المستشار بهذا التصريح أن يهدأ موجة الغضب؛ بعد أن صرح أخرون بأن جميع المتظاهرين من مثيري الشغب.

وجاءت تصريحات أشنا، بعد حديث لمحمد رضا يزدي، قائد ما يسمى فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري الذي يتولى حماية العاصمة طهران، قال فيه إن بعض أفراد الشعب في المجتمع ”قُتلوا على يد مثيري الشغب“.