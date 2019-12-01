ميسي يتخلى عن نيمار .. هل سيعود إلى برشلونة؟

ماجد محمد(صدى):

يواصل نيمار السعي للعودي إلى برشلونة والرحيل عن باريس سان جيرمان، ولفتت صحيفة دون بالون الإسبانية إلى إن عملية انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة تشهد بعض التعقيدات الجديدة في الوقت الحالي.

وكشفت الصحيفة أن نيمار قد خسر دعم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي كان أبرز المطالبين بعودة النجم البرازيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي غير راضٍ عن موقف نيمار في الصيف الماضي، ويرى أنه لم يضغط بشكل كافٍ على إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على انتقاله لبرشلونة.

كما أعرب ميسي عن غضبه من الصورة التي التقطت لنيمار مع كاسمييرو نجم ريال مدريد مؤخرًا، مؤكدة على أن ميسي لن يتدخل في الفترة المقبلة في صفقة عودة نيمار إلى البرسا من جديد.