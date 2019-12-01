بالصور.. الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان

ماجد محمد(صدى):

أنهى المنتخب الوطني، اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة نظيره العُماني الإثنين في ختام مبارياته في دور مجموعات كأس الخليج ” خليجي 24 ” ضمن المجموعة الثانية.

وأدى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب على ملاعب التدريب في أسابير.

وقسم رينارد اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا في الفوز على البحرين أمس واكتفوا بتمارين استرجاعية، في حين خضعت المجموعة الثانية التي ضمت بقية اللاعبين لتمارين اعتيادية وبدأت بالحماء ثم تمارين التمرير والاستلام.