وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة الملكية في كل من الجبيل، ورأس الخير.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: منسق استثمارات صناعية، أخصائي استثمارات صناعية أولية، وأخصائي/ مهندس مشروع- هندسة مدنية، محلل تخطيط حضري، مهندس إنشاءات- معماري، أخصائي/ مهندس ري، منسق صيانة مباني- هندسة ميكانيكية، أخصائي عقود، مفتش- طرق، أخصائي تدريب ومناورات وهمية، مفتش- معماري.

بالإضافة إلى مفتش كهربائي، ومفتش- آلات دقيقة وتحكم، محلل تراخيص، منسق خدمات صناعية، أخصائي تخطيط، محلل إدارة الأداء، مهندس مباني- الهندسة الكهربائية، منسق المشاريع الخاصة- الهندسة الكهربائية، مهندس إنشاءات- هندسة مدنية، منسق تقارير- مدني، منسق المشاريع الخاصة- هندسة مدنية، أخصائي مباني- معماري.

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