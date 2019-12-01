وكيل الحرس الوطني يقلد 106 ضابطاً بالقطاع الغربي ثلاثة منهم برتبة لواء

حسين العلي(صدى):

إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ/229) وتاريخ (28/03/1441هـ) القاضي بترقية 106 ضابطاً بالقطاع الغربي صدرت قرارات ترقيتهم في مختلف الرتب , قلد صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي صباح يوم الأحد الموافق (04/04/1441هـ).

حيث شملت الترقية 3 ضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء و ترقية 61 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وترقية 42 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد وقد نقل سموه للضباط المرقين تهنئة سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، على هذه ً الثقة الملكية التي ستكون بإذن الله دافعا ً للمزيد من التفاني لخدمة بلادنا الغالية متمنيا سموه التوفيق للجميع .

وعبر الضباط المرقون من جهتهم عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية رافعين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية – حفظه الله –، كما أعربوا عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني على ثقته ودعمه للمنسوبين، مؤكدين أن هذه الثقة الغالية ستكون دافعا لبذل المزيد من الإخلاص والعطاء، حضر التقليد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي وعدد من قادة الوحدات بالقطاع الغربي .