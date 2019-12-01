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شاهد.. نجل ياسر القحطاني: أعشق الهلال

شاهد.. نجل ياسر القحطاني: أعشق الهلال
ماجد محمد(صدى):

وجه عبدالعزيز ياسر القحطاني الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ خلال احتفالية اعتزال والده.

وأعرب نجل القحطاني عن عشقه لنادي الهلال والجماهير قائلا: شكرا ياجمهور الهلال ونا أعشق الهلال.

وشارك عدد كبير من نجوم الهلال ونجوم الكرة العالميين في احتفالية اعتزال القحطاني.


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