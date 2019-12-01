شاهد.. نجل ياسر القحطاني: أعشق الهلال

ماجد محمد(صدى):

وجه عبدالعزيز ياسر القحطاني الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ خلال احتفالية اعتزال والده.

وأعرب نجل القحطاني عن عشقه لنادي الهلال والجماهير قائلا: شكرا ياجمهور الهلال ونا أعشق الهلال.

وشارك عدد كبير من نجوم الهلال ونجوم الكرة العالميين في احتفالية اعتزال القحطاني.