شاهد.. نجل ياسر القحطاني: أعشق الهلال
وجه عبدالعزيز ياسر القحطاني الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ؛ خلال احتفالية اعتزال والده.
وأعرب نجل القحطاني عن عشقه لنادي الهلال والجماهير قائلا: شكرا ياجمهور الهلال ونا أعشق الهلال.
وشارك عدد كبير من نجوم الهلال ونجوم الكرة العالميين في احتفالية اعتزال القحطاني.
عبدالعزيز ياسر القحطاني :
شكراً تركي آل الشيخ و شكرا ياجمهور الهلال ونا أعشق #الهلال#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/oEAPyQVW9i
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2019
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