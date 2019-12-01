خادم الحرمين بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين: « نعلن تفاؤلنا »

نايف السالم(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، على حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتقديم مبادرات تحقق آمال الشعوب من خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة ترحيبية بمناسبة تولي رئاسة مجموعة العشرين: نعلـن للعالم تفاؤلنا وسعينا إلـى أن نبني للمجموعة بيئة حيويـة للخروج بمبـادرات ومخرجات تحقـق آمـال شـعوب العالم.

وتابع : سيكون لاستضافة السعودية لأعمال مجموعة العشرين دور رئيسي فـي تقديـم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلـى وجهات نظر الدول النامية

واستكمل: تمرّ السعودية حالياً بتحول تاريخي في ظل رؤية 2030 ومـن خلال هذه الرؤية ستعمل المملكة مـع أعضاء العشرين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف: ارتأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تنسيق العمل المتعدد الأطراف في عام 2020 تحت عنوان “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.