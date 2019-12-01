بالصور.. النصر يبدأ استعداداته لمواجهة البكيرية

ماجد محمد(صدى):

بدأ فريق النصر اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأها المدرب بالجري حول الملعب.

وقسم المدرب اللاعبين لثلاث مجموعات حيث أجرى لهم تدريبات كروية تعتمد على اللعب من لمستين، كما طبق عدد من الجمل التكتيكية من خلال مناورة كروية أجريت على منتصف الملعب.