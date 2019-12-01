رينج روفر تطلق موديل جديد بالكامل في 2022

لندن(صدى):

كشف تقرير لمجلة (كار ماجازين)، أن رينج روفر تعمل على إطلاق موديل جديد بالكامل سيصل في عام 2022 وسيتم بناءه على قاعدة عجلات MLA الجديدة من الشركة.

وأوضح التقرير، أنه تم تصميم قاعدة العجلات هذه لاستيعاب محركات الاحتراق الداخلي الهجينة الخفيفة والهجينة بالقابس، وكذلك المحركات الكهربائية بالكامل.

وفي ذات السياق، كانت جاكوار لاند روفر قد قدمت عرضًا سابقًا عن السيارات الهجينة بالقابس المستقبلية، إذ أوضحت أنها ستستخدم حزمة بطارية بقدرة 13.1 كيلوواط/سا وسيمكنها بذلك الحصول على نطاق كهربي نقي قدره 50 كلم لكل شحنة، وستعمل ببطارية 90.2 كيلوواط/سا وبنطاق كهربي قدره 470 كلم.

وصرح مدير التصميم في لاند روفر، ماسيمو فراسكيلا، بأن تصميم سيارة رينج روفر الجديدة سيأتي مع بعض التحفظ، وأقل إرهاقاً للعين من تصميم ديفندر.