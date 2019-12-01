بالفيديو.. ياسر القحطاني يوجه رسالة خاصة للجماهير
وجه ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، رسالة خاصة للجماهير خلال حفل الاعتزال الذي يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وقال القحطاني خلال كلمته في الحفل : احبكم والله العظيم أحبكم وشكرًا لكل شخص موجود في هذا المكان ولكل شخص لم يستطيع الحضور اليوم.
وأضاف : بكل صراحة يعجز لساني عن الكلام وانتم المكسب والفوز الوحيد بالنسبة لي في حياتي كلها الله يخليكم لي.
ياسر القحطاني و رسالة خاصة للجماهير الحاضرة..#اعتزال_ياسر#الهلال_فريق_ياسر_القحطاني pic.twitter.com/HiyG0znrq6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 1, 2019
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