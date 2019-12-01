بالفيديو.. ياسر القحطاني يوجه رسالة خاصة للجماهير

ماجد محمد(صدى):

وجه ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، رسالة خاصة للجماهير خلال حفل الاعتزال الذي يُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقال القحطاني خلال كلمته في الحفل : احبكم والله العظيم أحبكم وشكرًا لكل شخص موجود في هذا المكان ولكل شخص لم يستطيع الحضور اليوم.

وأضاف : بكل صراحة يعجز لساني عن الكلام وانتم المكسب والفوز الوحيد بالنسبة لي في حياتي كلها الله يخليكم لي.