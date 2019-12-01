شاهد.. عبدالله المعيوف ممازحًا: «عموري لن يسجل في شباك الدعيع»
مازح حارس نادي الهلال عبدالله المعيوف زميله السابق في الفريق عبدالرحمن عموري، على هامش مشاركته في حفل اعتزال ياسر القحطاني.
وقال المعيوف ممازحًأ: لا أظن أن يسجل عموري في شباك الدعيع اليوم.. وسأطلب من الدعيع إدعاء الإصابة حتى أتمكن من المشاركة».
ويشارك عدد من نجوم الهلال السابقين في حفل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني المقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ.
#عبدالله_المعيوف – حارس نادي #الهلال مازحاً: لا أظن أن يسجل #عموري في شباك #الدعيع اليوم.. وسأطلب من الدعيع إدعاء الإصابة حتى أتمكن من المشاركة..
حفل اعتزال #ياسر_القحطاني#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/pAgzveIRmz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 1, 2019
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