خبراء يوضحون تأثير العادم الرياضي على السيارة العادية

أميرة خالد(صدى):

يُقدم البعض على تركيب مجموعة العادم الرياضية لسياراتهم الخاصة؛ نظرًا لمظهرها الرياضي الجذاب والصوت القوي المعبر عن قوة محرك السيارة، ولكن هل يصلح نظام العادم الرياضي لأي سيارة وهل يزيد قوة المحرك؟.

وأوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني، في تقرير لها أن عملية الاستبدال تبدأ في العادة باستبدال مُخمِّد الصوت وصولًا إلى مجموعة العادم الرياضية بالكامل من الفولاذ، وماهي إلا مسألة مظهرية بحتة بالنسبة للبعض.

وأضافت أنه تتوفر أيضًا أغطية لمخارج العادم نظير تكلفة منخفضة، ولكنها في لا تُرضي أذواق خبراء التعديل، لذا يتم استبدال أسطوانة الصلب العادي بمُخمِّد صوت رياضي مع أربعة مخارج من الكروم أو الكربون أو بمظهر الفولاذ.

وعن منح نظام العادم الرياضي أداء أفضل للسيارة، أشار الخبراء الألمان إلى أن الشركات المنتجة لأنظمة العادم غالبًا ما تَعد بالمزيد من معدلات الأداء؛ ونظرا لوجود هندسة مُخمِّد صوت خاصة أو قُطر ماسورة موسع فإنه يمكن زيادة قوة السيارة بعض الأحصنة.

وأوضحت أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه القوة الإضافية ملحوظة أثناء القيادة، لذا يُفضل معرفة ما إذا كان نظام العادم مناسبًا للسيارة والمحرك أم لا، وتتفاوت التكلفة ما بين البسيطة والمرتفعة، إذ يمكن تزويد السيارة بنهاية مواسير العادم منخفضة التكلفة.

كما تتوافر هذه الملحقات التكميلية في المتاجر المتخصصة نظير حوالي 40 دولاراً، ويتم تركيبها في مواسير العادم بواسطة مشبك أو مسامير تثبيت، ولكن مثل هذا الإجراء لا يؤثر على صوت المحرك ولا يزيد من قوته.

وأكد الخبراء أنه لا يمكن زيادة قوة المحرك بصورة ملحوظة إلا عن طريق استبدال مجموعة العادم بأكملها بمجموعة رياضية جديدة.