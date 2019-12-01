بعد انتشار مقطع جنسي.. قرار بتوقيف الراقصة جوهرة فور وصولها مصر

القاهرة(صدى):

أصدرت الجهات الأمنية في مصر، قرارًا بإلقاء القبض على الراقصة جوهرة فور وصولها إلى البلاد؛ بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

جاء ذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو جنسي لها بصحبة شاب، فيما قررت الجهات الأمنية البحث عن مسّرب الفيديو للوقوف على ملابساته.

وشهدت الساعات الماضية، صدور تصريحات من الشاب الذي ظهر مع جوهرة؛ مؤكدًا أنها زوجته وأنهما صوّرا تلك المقاطع لتخليد ذكراها.

يذكر أن محكمة الجيزة، كانت قضت بحبس الراقصة جوهرة فى إبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.