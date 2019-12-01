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بالفيديو.. طبيبة توضح كيفية تعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز

بالفيديو.. طبيبة توضح كيفية تعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز
علي القحطاني(صدى):

أوضحت استشاري أمراض معدية الدكتورة نسرين شربيني، كيف يمكن أن يتعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز.

وقالت الدكتورة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعتبر أكثر طريقة لنقل العدوى عن طريق العلاقة الزوجية، ولذلك يجب فحص ما قبل الزواج خاصة لهذا الفيروس.

وأضافت : وإذا صار بعد الجواز العدوى للرجل عن طريق علاقته المتعددة تكون نسبة انتقال المرض من الزوج للزوجة من 4 إلى 6%.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1897 ] نشر منذ 7 ساعات

” وأضافت : وإذا صار بعد الجواز العدوى للرجل عن طريق علاقته المتعددة تكون نسبة انتقال المرض من الزوج للزوجة من 4 إلى 6%. ” هل هذه دعوة لمواصلة اتيان الرجال المصابون نسائهم لان نسبة ” عدم” انتقال المرض الي الازواج تفوق ٩٠% ؟ لماذا لاتقول بصريح العبارة ممنوع التناكح اذا ثبت ان احدهما مصاب بالايدز؟

[ عدد التعليقات: 31011 ] نشر منذ 37 دقيقة

استعمال الواقي لحماية احدهم من انتقال المرض للاخر

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