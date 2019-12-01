بالفيديو.. طبيبة توضح كيفية تعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز

علي القحطاني(صدى):

أوضحت استشاري أمراض معدية الدكتورة نسرين شربيني، كيف يمكن أن يتعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز.

وقالت الدكتورة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعتبر أكثر طريقة لنقل العدوى عن طريق العلاقة الزوجية، ولذلك يجب فحص ما قبل الزواج خاصة لهذا الفيروس.

وأضافت : وإذا صار بعد الجواز العدوى للرجل عن طريق علاقته المتعددة تكون نسبة انتقال المرض من الزوج للزوجة من 4 إلى 6%.