بالفيديو.. طبيبة توضح كيفية تعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز
أوضحت استشاري أمراض معدية الدكتورة نسرين شربيني، كيف يمكن أن يتعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز.
وقالت الدكتورة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : تعتبر أكثر طريقة لنقل العدوى عن طريق العلاقة الزوجية، ولذلك يجب فحص ما قبل الزواج خاصة لهذا الفيروس.
وأضافت : وإذا صار بعد الجواز العدوى للرجل عن طريق علاقته المتعددة تكون نسبة انتقال المرض من الزوج للزوجة من 4 إلى 6%.
كيف يمكن أن يتعايش الزوجين المصاب أحدهما بالايدز؟#برنامج_سيدتي #خليجية @csmanaa pic.twitter.com/B6Fdf9PBlA
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 1, 2019
abdul[ عدد التعليقات: 1897 ] نشر منذ 7 ساعات
” وأضافت : وإذا صار بعد الجواز العدوى للرجل عن طريق علاقته المتعددة تكون نسبة انتقال المرض من الزوج للزوجة من 4 إلى 6%. ” هل هذه دعوة لمواصلة اتيان الرجال المصابون نسائهم لان نسبة ” عدم” انتقال المرض الي الازواج تفوق ٩٠% ؟ لماذا لاتقول بصريح العبارة ممنوع التناكح اذا ثبت ان احدهما مصاب بالايدز؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31011 ] نشر منذ 37 دقيقة
استعمال الواقي لحماية احدهم من انتقال المرض للاخر