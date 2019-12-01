تعليم الباحة تعلق على ترشيح معلم للقيادة بعد اتهامه في قضية تلاعب

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت إدارة تعليم الباحة، اليوم الأحد، عن مدى إمكانية ترشيح أحد المعلمين للقيادة المدرسية بعد إلغاء العقوبة الصادرة في حقه، وجاء ذلك بالتزامن مع ترشح أحد المعلمين الصادر بحقه قرار سابق.

وأكدت الإدارة على نظامية ترشيح المعلم للقيادة بعد إلغاء العقوبة الصادرة بحقه منذ 5 سنوات، وحصوله على حكم يقضي بإلغاء العقوبة من المحكمة الإدارية.

وأثار هذا الجدل حول الترشح، ترشيح أحد المعلمين الذي صدر بحقه عقوبة تم على إثرها إعفاؤه من القيادة المدرسية قبل ما يقرب من 5 أعوام، لتستقبل تعليم الباحة تعليمات بعدم التقيد بضوابط شاغلي الوظائف التعليمية والتي تنص على ” ألا يكون المتقدم طرفًا في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية والتعليمية “.

واعترض عدد من مشرفي القيادة المدرسية على هذا الأمر، رافعين خطابًا موقعّا لمدير عام تعليم الباحة لتعارض الترشيح مع الضوابط، إذ تم توقيفه على خلفية قضية التلاعب بتصحيح الاختبارات داخل إحدى المدارس.

ومن جانبه، أشار محمد سعيد هضبان المتحدث باسم تعليم الباحة، إلى أن ما حدث مع الزميل هو إلغاء العقوبة الصادرة بحقه من قبل الإدارة العامة للتعليم في عام 1435ه، وفيما يتعلق بترشحه للدخول ضمن المتقدمين للعمل في مجال القيادة المدرسية، فتم وفق شروط وضوابط تنطبق على المرشح.

وأضاف أنه مُنح الفرصة أسوة بزملائه المتقدمين بناءً على طلبه واستيفاء جميع مسوغات الترشح للقيادة المدرسية.