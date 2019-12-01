«شوفان وتفاح» ..مشروب يذيب دهون الجسم خلال أسبوع واحد

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية عن طريقة مناسبة للتخلص من الوزن الذي تم اكتسابه خلال الفترة السابقة، حيث يجب البدء بنظام غذائي متوازن محدود السعرات الحرارية مع تناول مشروب صحي يسهل المهمة.

وقدم خبراء التغذية مشروباً صحياً مكوناً من 3 مكونات جميعها تساعد على تحفيز عملية حرق الدهون خلال وقت قياسي، وهي الشوفان والتفاح الأخضر والليمون.

ويتميز هذا المشروب بأنه مصدر غني بالألياف من ثم يحقق الشبع، كما أنه غني بالفيتامينات التي تعزز الحالة الصحية للجسم وتحسن أداء عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك يساعد هذا المشروب على التخلص من السوائل المحتبسة داخل الجسم، ويعادل سكر الدم وأخيراً يحتوي على كمية محدودة من السعرات الحرارية.

.وأوضح الخبراء أن هذا المشروب يتم تناوله مرة يومياً، يفضل كبديل لوجبة الإفطار، وخلال أسبوع واحد ستلاحظين الفرق في الوزن خاصة في مناطق تراكم الدهون مثل البطن والأرداف.