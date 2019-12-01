نصائح للحوامل المصابات بأمراض القلب

أميرة خالد(صدى):

وجهت الأمانة العامة للمجلس الصحي في المملكة، اليوم الأحد، عدة نصائح لرعاية السيدات الحوامل المصابات بأمراض القلب، لافتة إلى وجود عدة عوامل يجب مراعاتها.

وأوضحت «الأمانة» أنه يجب استشارة الطبيب المختص قبل الحمل؛ لاتخاذ خيارات حمل مناسبة لحالة المريضة، ناصحة بوضع جدول أثناء فترة الحمل للمتابعة الدورية والحفاظ على صحة الأم وتجنب المضاعفات.

كما أشارت إلى أن الولادة الطبيعية مع استخدام المخدر البطيء هي الطريقة المثلى للولادة لمن تعاني من أمراض القلب؛ إذ تعمل على تقليل الضغط على عضلة القلب لدى الأم المريضة.

وعن فترة ما يعد الولادة، لفتت الإدارة إلى أنه يجب مراقبة الأم جيدًا خلال أول أسبوعين بعد الولادة؛ لتتبع أي تغيرات مفاجئة في هذه الفترة.