«السعودية للكهرباء» راعٍ رئيسي لليوم العالمي للإعاقة

حامد العمري(صدى):

ترعى الشركة السعودية للكهرباء اليوم العالمي للإعاقة، بصفتها راعٍ رئيسي، الذي انطلقت أولى فعالياته اليوم الأحد في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض، من خلال جولة على المرضى وتقديم برامج ترفيهية وهدايا وورش عمل مصاحبة، وتستمر الفعاليات لمدة عشر أيام بمواقع مختلفة في مدينة الرياض وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة.

وتهدف الفعاليات، إلى التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات (التعليمية، والتأهيلية، والرياضية، والترفيهية، والمادية، والدمج المجتمعي)، وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم، والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم، والتعرف على أهم العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، وسبل تسهيلها وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات، واستعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمراكز الخدمية، وتتنوع الفعاليات ما بين (دورات، وورش عمل، ومحاضرات، وبرامج ترفيهية)، في مواقع مختلفة داخل الرياض.

وتأتي هذه الرعاية، بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة، بتنظيم من المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء” تدعم الكثير من الجمعيات الخيرية والمتخصصة بخدمة المجتمع، مثل: جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وذوي الإعاقة، والاحتياجات الخاصة، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة، وكذلك المراكز التي تعنى بعلاج الحالات المستعصية والمزمنة والفئات الخاصة كالمسنين وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.