جناح مكتب أجياد للدعوة في ملتقى الجهات الخيرية بمكة يشهد إقبالاً كبيرا من الزوار

ريم عبد العزيز(صدى):

شارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في أعمال ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة والذي انطلق أمس السبت بعنوان “الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030”, برعاية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة عبد الله آل طاوي، بفندق فوربوينتس.

وشملت مشاركة المكتب في الحضور إلى الجلسات الإثرائية وورش العمل، إضافة إلى مشاركة المكتب بجناح كبير في المعرض المصاحب الذي يعرض فيه برامجه ومناشطه المقدمة لضيوف الرحمن في منطقة الحرم الذي بلغ عدد المستفيدين في الدورة الأولى من المجلس أكثر من مليوني مستفيد, ولقي الجناح إقبالاً كبيرا من الزوار.

وأبرم المكتب خلال الملتقى عدداً من الاتفاقيات المجتمعية مع جهات عدة لتفعيل المشاركة المجتمعية في ضوء رؤية 2030, وذلك بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي ومدير مركز التنمية بمكة ساعد السواط, ونائب رئيس مكتب أجياد الدكتور عصام الجفري, وقلد عددا كبيرا من وسام سفير الدعوة بمنطقة الحرم للزوار.