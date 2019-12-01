«الرياضة وتناول الفيتامينات» ..عادات صحية احذري الإفراط فيها

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء أن العادات الصيحة قد تسبب مشاكل عديدة إذا تم الافراط في اتباعها، خاصة الإفراط بتناول الفيتامينات حيث يأتي بنتائج عكسية، فأخذ جرعات زيادة منها يؤدي لعدة مشاكل صحية خطيرة، أبرزها زيادة خطر الإصابة بالسرطان وتلف الكلى.

كما أن الافراط في ممارسة الرياضة أمر غير صحي، ولن يعود عليكِ بفوائد، بل يؤدي إلى مشاكل في الجسم والعضلات، وذلك لأنَّ الجسم يحتاج إلى وقت راحة من التمارين، والإفراط في ممارسة التمارين يؤدي إلى إجهاد الجسم ويأتي الأمر بنتائج عكسية.

ويعتبر من أبرز الخرافات الصحية الشائعة، هو أنَّ استهلاك 8 أكواب ماء يوميًا مفيد ويمد الجسم بما يحتاجه، ولكن الخبراء لا يتفقون مع ذلك.

وأكد بعض الخبراء على أنه لا يوجد دليل علمي مثبت على أن هذه العادة مفيدة وأن الجسم يحتاج 8 أكواب يوميًا، كما أنه بالإضافة إلى استهلاك الماء، يحصل الجسم على ما يحتاجه من سوائل من خلال استهلاك الفواكه وغيرها من المكونات الغنية بالسوائل.

هذا وقد يسبب الإفراط في شرب الماء عدة مشاكل، أبرزها الشعور بالإجهاد وكثرة التبول، الأمر الذي قد يسبب الجفاف.

كما أن لكن الاكثار من غسل الاسنان غير صحي، فبعض الأشخاص يستمرون في غسل أسنانهم لمدة نصف ساعة، وهذه العادة غير صحية على الاطلاق، بل تؤثر سلبًا على الأسنان وتسبب مشاكل، حيث تؤدي إلى ضعف المينا واللثة.