وظائف شاغرة في كلية الملك فهد الأمنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: مطور برامج- المرتبة السابعة (عدد وظيفتين)، مدرب رياضي- المرتبة السادسة، باحث قانوني مساعد- المرتبة السادسة، مأمور علاقات عامة- المرتبة السادسة، مدقق شؤون الموظفين- المرتبة السادسة، محاسب مساعد- المرتبة السادسة، مساعد مراجع- المرتبة السادسة.

وأوضحت الكلية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي: أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير للمرتبة السادسة والسابعة.

وقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة، الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية، كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

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