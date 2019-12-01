مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ فتاتين من الموت في حادث (فيديو)

نايف السالم(صدى):

روت المواطنة منال الشيخ تفاصيل إنقاذها فتاتين جراء حادث تصادم وقع على طريق خريص.

وقالت منال الشيخ؛ مساعد أبحاث أول في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في حوار لبرنامج «سيدتي» إنها تواجد لحظة وقوع حادث مروري أسفر عن إصابة فتاتين أثناء ذهابهما للعمل.

واستكملت منال : « وقع الحادث وقع يوم السبت قرابة الساعة التاسعة صباحًا، حيث كنت في طريقي إلى مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية لحضور دورة تدريبية، وأثناء قيادتي للسيارة على طريق خريص وتحديدًا النفق المقابل لخريص مول كان الحادث.

وتابعت: «وجدت مجموعة كبيرة من السيارات مصطدمة ببعضها بسبب شاحنة، فأوقفت مركبتي بعد أن شغلت “الفليشر” لتنبيه السيارات التي خلفي».

ولفتت إلى أنها تفحصت المصابتين ومن ثم نقلتهن إلى المستشفى مضيفة أنه كانت أعمارهن في نهاية العشرينات وهما منى صالح ونور آل مطر.