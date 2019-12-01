حقيقة حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية
أوضحت أمانة الرياض، اليوم الأحد، حقيقة وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية.
وقالت أمانة ارياض : إشارة إلى الفيديو المتداول والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأن المقطع قديم.
وأضافت : كما أن الحادث وقع عام ٢٠١٦ وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 10 ساعات
دام 2016، ماينحسب على احد. مع ان المواطن اللي صور المقطع بلغ عن هذا الهبوط خمس مرات ولا حياه لمن تنادي ولما مات افراد العايله صلحوه فساد واكثر من فساد ويجيك واحد من امانه الرياض بكل استهبال ويقول 2016 طيب ايش عملتو في2016 لمن استلم البلاغ ولم يقوم بواجبه وتسبب بهذه الكارثه. خلو الناس تعرف وتتطمن ان فيه مبداء المحاسبه اما 2016 فقط فهذا جزء من الفساد الاداري