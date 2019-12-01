حقيقة حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت أمانة الرياض، اليوم الأحد، حقيقة وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية.

وقالت أمانة ارياض : إشارة إلى الفيديو المتداول والذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الاسفلتية، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأن المقطع قديم.

وأضافت : كما أن الحادث وقع عام ٢٠١٦ وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.