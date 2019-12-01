شاب يطلق النار على خطيبته وينتحر

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري الانتقام من خطيبته السابقة والانتحار بعد بات كل محاولته فى العود له بالفشل واصرارها على عدم العودة والارتباط به بعد فسخ خطوبتهما.

وقام بإطلاق الرصاص عليها اثناء تواجدها فى الشارع ، ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار ولكنه لم يمت، وتم نقلهما للمستشفى فى حالة مرضية.

وتباشر النيابة العامة المصرية التحقيقات ،وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة ، واستعلمت عن حالة الجاني المصاب لسماع اقواله.