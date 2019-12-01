هطول أمطار على أجزاء من محافظات «الطائف وخليص والكامل»

الرياض(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، عن هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظات ” الطائف – خليص – الكامل ” .

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عنمجاري السيول والأودية.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.