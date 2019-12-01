منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الكويت عن منع استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت من 25 دولة أفريقية، من بينهم دولتين آسيويتين.

وكانت الدول هي: ساحل العاج، ومدغشقر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتوجو، والإناث من: السنغال، ومالاوي، وتشاد، وسيراليون، والنيجر، وتنزانيا، وجامبيا، وغانا، وزيمبابوي، ومدغشقر، والكاميرون، والكونغو الديموقراطية وبوروندي، فضلاً عن دولتين آسيويتين هما إندونيسيا وبوتان.

وجاء ذلك القرار جاء بناء على طلبات من وزارتي الخارجية والصحة الكويتيتين والإدارة العامة للقوى العاملة، وفقًا للداخلية.

وشهدت القائمة إزالة دولتين من قائمة المنع التي سبقتها، وهما إريتريا وليبيريا، في حين ظل استقبال معاملات من 8 دول هي: جنوب إفريقيا، وبنين، والذكور من: السنغال، والفلبين، وسيلان، والهند، وفيتنام ونيبال.