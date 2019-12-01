نزال جوشوا وجونيور دون فتيات الحلبة

نواف السالم(صدى):

تقرر إقامة مباراة العودة بين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور، بدون مشاركة فتيات الحلبة Ring girls؛ احترامًا لعادات المملكة.

وأكد موقع TMZ، أنه لن تدخل أي فتاة ممن يرتدين البكيني ويحملن لافتة تعرض رقم الجولة القادمة، الحلبة بين الجولات القتالية، إذ تعد هذه المباراة من أكبر فعاليات الملاكمة التي استضافتها المنطقة على الإطلاق.

وأوضح الموقع أن المقاتل البريطاني جوشوا 30 عامًا، يهدف إلى استعادة أحزمة WBO و WBA و IBF و IBO التي فقدها أمام رويز جونيور 29 عامًا في ملعب ماديسون سكوير غاردن في يونيو.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة، نزال العودة في الملاكمة المرتقبة في 7 ديسمبر الجاري، والذي يعد أقوى النزالات في 2019.