بعد حادث مروري بالجوف .. ذوو عبدالسلام الرويلي يناشدون نقله لمستشفى متقدم

عبدالله الشمردل(صدى):

ناشد ذوو الشاب عبدالسلام عشوي الرويلي ولاة الأمر والمسؤولين إستجابة طلبهم الذي يتمثل بنقل ابنهم لمستشفى متخصص للتعامل مع حالته الصحية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرين إلى أنه منوّم حاليا في العناية المركزة بمستشفى الامير متعب بسكاكا بسبب الاصابات البالغة نتيجة حادث مروري بتاريخ 15-3-1441هـ

وبحسب افادة سلطان -شقيق المصاب- ذكر ان اخيه غائب عن الوعي تماما، وان الفريق الطبي لم يحدد لهم نوع الاصابات بشكل مؤكد، لان اجاباتهم متغيرة وغير دقيقة، اذ انهم افادوا بوجود نزيف ثم نفوا ذلك، وأخبرونا بوجود كسر بالحوض ثم غيروا افادتهم مبينين ان الكسر بسيط.

تعيش اسرة الشاب عبدالسلام الرويلي بحالة هلع خشية تدهور حالة ابنهم الصحية، متأملين وقفة كريمة من سمو أمير منطقة الجوف الامير فيصل بن نواف، وسمو نائبه الامير عبدالعزيز بن فهد نظير متابعتهم الشخصية وتوجيهاتهم الدائمة للمسؤولين لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطن.

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