مقتل مدير البحث الجنائي على يد مجهولين بعدن

عدن(صدى):

لقى الرائد صلاح الحجيلي مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، مصرعه صباح اليوم الأحد، أمام منزله برصاص أشخاص مجهولين.

وأوضح مصدر في السلطة المحلية بعدن، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على «الحجيلي» أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات في المنصورة.

وأشار المصدر إلى أنه تم إسعاف «الحجيلي» إلى مستشفى صابر القريب من موقع الحادثة لكنه فارق الحياة، وتعد هذه المحاولة الثانية لقتله، إذ تم استهدافه في 25 يناير 2016 بعبوة ناسفة.