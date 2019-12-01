« لوشيسكو » الكبير يعلق على يورو 2020 ويحذر إيطاليا

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب ميرسيا لوشيسكو والد مدرب الهلال رازفان، عن رأيه في بطولة يورو 2020 وتوقعاته للمنتخب الذي سيحمل اللقب، وأيضًا رأيه في المنافسة على الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وأوضح «لوشيسكو» خلال مقابلة مع شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، أن المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني يمكنه تحقيق بطولة يورو 2020، وذلك بعد تحقيقه 10 انتصارات في التصفيات.

وقال «مانشيني قام بعمل جيد وحقق نتائج ممتازة. لقد أعطى الفرصة للكثير من اللاعبين الشباب. إيطاليا لديها الكثير من الثقة ويجب أن تهدف إلى الفوز بهذه البطولة».

أما عن المنافسة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، أشار إلى أن انتر ميلان هو المنافس الرئيسي ليوفنتوس؛ إذ لديهم فريق متوازن مع الشباب واللاعبين ذوي الخبرة.