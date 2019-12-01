نوال الزغبي تكشف عن موعد حفلها الغنائي خلال موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أنها ستحيي حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم في المملكة يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.

ونشرت نوال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “ ، البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنانة المصرية أنغام والفنان العراقي وليد الشامي.

ويذكر أن اللجنة المنظمة عبر صفحتها الشخصية على تويتر أعلنت عن حجز تذاكر حفل نوال في موسم الرياض 2019 المقرر إقامته يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، على مسرح أبو بكر سالم.