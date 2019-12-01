حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.

كما توقعت أن تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .