حكم قضائى بإعدام ضابط عراقى قتل متظاهرين

بغداد(صدى):

قضت محكمة عراقية، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، ويعد أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قُتِل فيها المئات.

وتفصيلا، أصدرت محكمة استئناف واسط، بـالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في واسط.

وكانت الاشتباكات تجددت في النجف بين مليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين.

واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة.