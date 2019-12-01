صورة تاريخية لخادم الحرمين أثناء تطوعه بـ «حرب الوديعة» في عام 1969

عادل الحربي(صدى):

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تطوعه في حرب الوديعة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة.

وبدا في الصورة الملك سلمان وهو يرتدي الزي العسكري مع بعض الجنود، أثناء تطوعه في حرب الوديعة، حيث يعود تاريخها إلى عام 1390هـ / 1969م.

وجاء ذلك بالتزامن مع احتفاء المملكة بالذكري الخامسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا للمملكة؛ حيث هنأ الأمراء خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الأمراء على المنجزات التي تشهدها المملكة، في المجالات كافة، لافتين إلى المكانة الدولية للبلاد وما تتمتع به من استقرار.