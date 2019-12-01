بالفيديو.. وفاء عامر تضرب ابنها وترغمه على أكل «سيجارة»

القاهرة(صدى):

وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر، ضربًا مبرحًا إلى ابنها الوحيد عمر؛ بسبب مقلب فعله الابن في والدته، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وفاء عامر على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وهي تضرب ابنها عمر، بعد أن قام بمقلب فيها.

وبدأ المقلب عندما جلس «عمر» بجانب والدته ويمسك سيجارة في يده محاولًا إشعالها، وظنت «وفاء» في البداية أنها «علكة» على شكل سيجارة، ثم تبين أنها حقيقية لتبدأ في ضرب ابنها وترغمه على تناولها.

وظلت تردد أنه اشترى السجائر بأموالها، ثم أخذتها منه وحاولت أن تجعله يأكلها، بينما ظل يؤكد لها أنه لا يشرب السجائر وهذا مجرد مقلب.