عادات صحية ولكن احذر خطورتها !

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسعى الجميع للإلتزام بالعادات الصحية حرصاً على الصحة العامة والوقاية من الأمراض إلا أنه يبدو أنه حتى هذا يمكن أن ينقلب إلى ضده إذا تمت الزيادة عن حده الطبيعي.

فقد أكد الأطباء أن الإفراط في العادات الصحية يسبب مخاطر وأن الإعتدال هو الأنسب ، ومن أبرز تلك العادات التالي :

1- الرياضة : لا شك في فوائدها الصحية لكن الإفراط فيها خاصةً إن لم تعتادها من قبل سيسبب آلام بالعضلات وإلتهابات بالمفاصل وإجهاد كبير .

2- تجنب السكر تماماً : فإذا كنت تتجنب السكر الصناعي فلابد من تناول السكر الطبيعي المتمثل في الفاكهة فالتخلي عنه تماماً غير صحي وسيسبب ضعف المناعة بالجسم .

3- غسل الأسنان : إذ يسبب الإفراط فيها تآكل المينا وضعفها وإلتهاب اللثة .

4- شرب الماء : لان الإفراط فيه يسبب كثرة التبول وبالتالي الجفاف .

5- الفيتامينات : كثرة تناولها تسبب الإصابة بالسرطان وتلف الكلى .