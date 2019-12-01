فريق الاعتماد المؤسسي(مسار) يزور تقنية جدة

ريم عبد العزيز(صدى):

يقوم فريق من المراجعين الخارجيين بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» ، بزيارة للكلية التقنية بجدة اعتبارا من اليوم الاحد وحتى الخميس من هذا الأسبوع وتهدف هذه الزيارة الى الوقوف على سير الاجراءات التي تحقق جودة التدريب من خلال قياس أدائها المؤسسي وجودة برامج التدريب التي تقدمها الكلية للمستفيدين والاجتماع مع المعنيين وتقييم أنظمة وممارسات الكلية ونتائجها على أرض الواقع.

وأكد عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن هذه الزيارة تهدف لأجراء عملية التقويم لغرض الاعتماد المؤسسي للكلية وفق عدد من المعايير التي تتعلق بنظام الجودة والاطلاع على الإمكانات والتجهيزات الإدارية والتدريبية والإجراءات المختلفة وأساليب التدريب وعقد لقاءات بقيادات الكلية من عميد ووكلاء وفريق الجودة ، ورؤساء الأقسام التدريبية، ومدراء الإدارات المساندة، وأعضاء هيئة التدريب، والمتدربين، إضافة إلى مقابلة عينة من خريجي الكلية وكذلك عينة من جهات التوظيف . وقد بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية لعميد الكلية وعرض مرئي عن الكلية ولقاءات مباشرة بأطراف العملية التدريبية وجولات ميدانية على المعامل والورش وقاعات التدريب .