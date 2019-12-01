المستثمرون يجنون ثروة في زاوية غامضة غير أرامكو

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير لوكالة ” بلومبرغ “، اليوم الأحد، إن منتجي الأسمنت يحتلون زاوية من السوق بعيدًا عن أرامكو، فالشركات التي تصنع مواد البناء تمثل ستة من أفضل 10 أسهم أداءً في المملكة هذا العام.

وحققت تلك الشركات عائدات بنسبة 53٪ على الأقل بينما لم يتغير المؤشر الرئيسي للمملكة؛ فيما اكتسبت الأسهم زيادة في الطلب على المنتج مدفوعًا بالعديد من المشاريع السياحية والترفيهية التي تعد جزءًا أساسيًا من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وأشارت إلى إن الأسهم قد تعكس الآن أخبار سارة بشكل كامل، إن تقييمات أكبر خمسة لاعبين الآن أعلى من المؤشر السعودي ويتم تداول جميع الأسهم باستثناء سهم واحد فوق متوسط ​​السعر المستهدف الذي حدده المحللون.