مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع اطقم الاواني المنزلية على اللاجئين السوريين في وسط وشمال الاردن

بدر الحارثي(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية تشتمل على الأواني المنزلية و ملحقات المائدة لصالح اللاجئين السوريين في محافظتي عمان و اربد ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيعات 1370 أسرة بواقع 7038 فرد .

من جانبه اوضح الدكتور بدر السمحان الى ان مركز الملك سلمان مستمر باذن الله بتوزيع المساعدات الاغاثية على الاشقاء اللاجئين السوريين وذلك من خلال البرامج التي يطلقها المركز لتلبية احتياجات الاشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

واكد السمحان ان السعي لتقديم افضل الخدمات الانسانية للأشقاء السوريين من ابرز اهداف مركز الملك سلمان للإغاثة ، الذي يواصل تنفيذ مشاريعه الانسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهم الله – بوجوب توفير الرعاية للاجئين في كافة المجالات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم جراء الازمات الإنسانية التي يمرون بها.